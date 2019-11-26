РИАМО - 26 ноя. Комплекс ВДНХ предложит москвичам и гостям столицы множество развлечений на зимний сезон, который продлится по 1 марта, среди них – интерактивное шоу, заезд на собачьей упряжке и многое другое, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Покататься на коньках на главном катке страны, смастерить подарок к Новому году и увидеть интерактивное шоу можно будет на ВДНХ этой зимой. Пока посетителям доступны не все развлечения, так как многие из них зависят от погоды, однако уже сейчас горожане могут кататься на катках с искусственным льдом и тюбинговой горке», – говорится в сообщении.

Как и прежде, на ВДНХ открыт самый большой каток столицы. Каток разделен на три зоны, каждая из которых не оставит равнодушным любого посетителя. Перед павильоном №57 установили тюбинговую горку высотой семь метров, с пятью спусками и длиной склона в 68 метров. На скатах предусмотрено всепогодное покрытие, поэтому кататься тут можно в любую погоду.

При достаточном количестве количество снега, горожане смогут арендовать снегоходы и квадроциклы. Любителям скорости и ярких ощущений будут доступны две трассы – для взрослых протяженностью 120 метров и для детей длиной 110 метров.

Также горожанам предложат прокатиться на нартах запряженных ездовыми собаками породы хаски. Площадку с ездовыми собаками организуют слева от главного входа выставки. В парке «Останкино» проложат две лыжные трассы. Одна из них, протяженностью пять километров, предназначена для взрослых любителей лыжного спорта, а другая, 500-метровая, – для детей.

На весь зимний сезон «Парк ремесел» на ВДНХ превратится в фабрику Деда Мороза. Там москвичи вместе с художниками и мастерами смогут подготовить подарки своим близким. Яркое новогоднее шоу «Драконыч летит на север» в павильоне № 9 подготовил театр сказок. Зрители смогут принять участие в постановке наравне с профессиональными актерами и отправиться покорять северные земли вместе с героями спектакля. Премьера – 25 декабря.

С 14 декабря по 19 января в «Москвариуме» гостей ждет новогоднее шоу «Вокруг света за Новый год» с участием морских животных. Моржи, белухи, дельфины, косатки и морские львы под руководством дрессировщиков продемонстрируют цирковые трюки.