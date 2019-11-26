РИАМО - 26 ноя. Москва и Подмосковье останутся под влиянием антициклона, во вторник ожидается переменная облачность без выпадения осадков, атмосферное давление начнет снижаться, сообщается на сайте «Метеоновости».

Несмотря на то, что центр антициклонального вихря сместился в Саратовскую область, он продолжит полноценно распоряжаться формированием погодных условий сегодня и в Московском регионе.

«По данным столичных синоптиков, днем 26 ноября на северо-западной периферии антициклона осадков не ожидается. Облачность будет переменной, а максимальные значения температуры составят минус от минус 4 до минус 2 градусов в Москве и от минус 6 до минус 1 в Подмосковье», - говорится в сообщении.

Ветер южного направления 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление продолжит падать, но все еще останется повышенным, поддерживая погоду спастического типа.

Синоптики утверждают, что метеопаиические реакции с выраженными симптомами недомогания могут развиваться у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Специалисты рекомендуют проводить плановую профилактику хронических заболеваний (использовать рекомендованные врачом методы лечения - ред.), не напрягать организм тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, нормализовать режим труда и отдыха, помогут общеукрепляющие и седативные препараты растительного происхождения», - отмечается в сообщении.