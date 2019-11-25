РИАМО - 25 ноя. Первые два Московских центральных диаметра в понедельник перевезли 513 тысяч пассажиров, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлой недели, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

Движение на МЦД запустили 21 ноября. Поезда курсируют с 05:30 до 01:00 без дневных окон.

«Это самый высокий показатель с момента запуска. При этом МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» перевез 242 тысячи человек, а МЦД-2 «Курско-Рижский» воспользовалась 271 тысяча человек», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в этот день все поезда следовали без задержек, график был полностью выполнен. Всего за пять дней МЦД воспользовались более 2 миллионов человек.

Проезд на МЦД стал бесплатным с 25 ноября по 8 декабря. Составность поездов на МЦД-2 увеличена до 10-11 вагонов. А на первом диаметре будет увеличена в течение 15 дней.

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