РИАМО - 25 ноя. Следствие предъявило 19-летнему жителю Московской области обвинение в причинении смерти по неосторожности 26-летнему мужчине, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Подмосковью.

«По данным следствия, 23 ноября 2019 года возле одного из кафе в городе Дубне между двумя местными жителями произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый нанес потерпевшему удар кулаком в область лица, от чего мужчина потерял равновесие и упал на твердую асфальтированную поверхность», - говорится в сообщении.

Потерпевший с открытой черепно-мозговой травмой был госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончался в тот же день.

На допросе у следователя обвиняемый полностью признал свою вину и рассказал обо всех обстоятельствах произошедшего.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.