РИАМО - 25 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении банком ВТБ закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ведомства.

«Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламы посредством СМС-сообщения от банка ВТБ без его согласия», - говорится в сообщении.

Московское областное УФАС России установило, что банком ВТБ были допущены нарушения при распространении рекламы, а именно отсутствовало полное наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также информация о всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика и влияющие на нее.

По итогам рассмотрения обращения было вынесено решение о нарушении банком ВТБ закона о рекламе. Банк не согласился с этим решением и обратился в суд.

Арбитражный суд Москвы отказал банку в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.