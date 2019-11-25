РИАМО - 25 ноя. Арбитражный суд города Москвы признал законным решение Московского областного УФАС России о нарушении банком ВТБ закона о рекламе, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного ведомства.
«Ранее в управление поступило обращение гражданина, содержащее информацию о получении им рекламы посредством СМС-сообщения от банка ВТБ без его согласия», - говорится в сообщении.
Московское областное УФАС России установило, что банком ВТБ были допущены нарушения при распространении рекламы, а именно отсутствовало полное наименование лица, оказывающего финансовые услуги, а также информация о всех условиях, определяющих полную стоимость займа для заемщика и влияющие на нее.
По итогам рассмотрения обращения было вынесено решение о нарушении банком ВТБ закона о рекламе. Банк не согласился с этим решением и обратился в суд.
Арбитражный суд Москвы отказал банку в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.
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