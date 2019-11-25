РИАМО – 25 ноя. На 94-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, ее похоронят в Москве, сообщает РИА Новости.
«Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян оставили в судьбах многих разведчиков да и обычных людей удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях», — сказал представитель пресс-бюро Службы внешней разведки.
Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище в столице рядом с мужем.
Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Армения). 16-летней девушкой она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях.
В 1951 году супругов Вартанян вывезли в Советский Союз. Они много лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира. После 30 лет работы на нелегальном положении супруги Вартанян вернулись домой. Специалисты отмечают, что результаты их деятельности никогда не будут рассекречены.
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