РИАМО – 25 ноя. На 94-м году жизни скончалась легендарная советская разведчица-нелегал Гоар Вартанян, ее похоронят в Москве, сообщает РИА Новости.

«Гоар Вартанян и ее супруг Геворк Вартанян оставили в судьбах многих разведчиков да и обычных людей удивительный след, который уже воспет в книгах, статьях, фильмах и, конечно же, в воспоминаниях», — сказал представитель пресс-бюро Службы внешней разведки.

Вартанян похоронят на Троекуровском кладбище в столице рядом с мужем.

Вартанян родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Армения). 16-летней девушкой она вошла в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника — Геворка Вартаняна, вместе с которым в Иране вела активную разведывательную работу в сложных условиях.

В 1951 году супругов Вартанян вывезли в Советский Союз. Они много лет работали в экстремальных условиях во многих странах мира. После 30 лет работы на нелегальном положении супруги Вартанян вернулись домой. Специалисты отмечают, что результаты их деятельности никогда не будут рассекречены.