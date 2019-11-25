РИАМО – 25 ноя. Президент России Владимир Путин отметил возможности, которые предоставляет фестиваль «Москва встречает друзей» молодым талантам, и пожелал успехов участникам фестиваля, сообщает Федеральное агентство новостей.

Путин отметил, что фонд Владимира Спивакова, при участии которого проходит фестиваль, помогает раскрываться юным талантам, реализовывает важные социальные и просветительские проекты.

«И, конечно, одним из главных, впечатляющих проектов фонда является фестиваль «Москва встречает друзей», который ежегодно предоставляет юным участникам прекрасную возможность выступить на лучших площадках столицы, громко заявить о себе, о своих талантах и способностях», - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что стипендиаты фонда также находят новых друзей и единомышленников. Президент пожелал участникам фестиваля успехов в их благородном и очень нужном деле.

Фестиваль «Москва встречает друзей» проходит с 25 ноября по 3 декабря при участии благотворительного фонда Спивакова, администрации президента России, правительства Москвы и департамента культуры Москвы, МИД РФ, ООН, ЮНЕСКО и Европейской ассоциации международных юношеских конкурсов.