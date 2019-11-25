РИАМО - 25 ноя. На V Всероссийском форуме для специалистов по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа Московский областной центр СПИД занял первое место в номинации «Прорыв в профилактике», говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Подмосковья.

Награду главный врач центра Александр Пронин получил из рук министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

«Мы признательны за столь высокую оценку нашей работы. Раннее выявление и незамедлительное эффективное лечение - это основной компонент профилактики распространения ВИЧ-инфекции», - сказал Пронин.

Он уточнил, что одна из ключевых задач в работе учреждения – это мотивация людей на правильное отношение к ВИЧ-инфекции и к собственному здоровью, регулярное тестирование, ведение здорового образа жизни.

По его словам, специалисты центра проводят большую профилактическую работу с ключевыми группами населения, в частности, с молодежью, трудовыми коллективами. Большой акцент в работе делается на выездные акции по тестированию на наличие вируса иммунодефицита человека.

Пронин добавил, что процедура анализа на ВИЧ отнимает не более 10 минут, проводится бесплатно и анонимно. Только в этом году сотрудники центра СПИД совершили 74 выезда в 48 муниципалитетов Подмосковья. Для медицинских работников организованы образовательные мероприятия, конференции и семинары. Все эти меры в совокупности направлены на предупреждение распространение вируса в России.