РИАМО – 25 ноя. Исполняющей обязанности директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева назначили Елену Голухову, сообщает РИА Новости.

Голухова ранее занимала должность заместителя директора центра. Срок ее новых полномочий пока не объявляли. Ранее центром руководил выдающийся хирург Лео Бокерия.

«Было совещание с участием министра, Лео Антонович будет теперь президентом центра, а исполняющей обязанности директора – Елена Зеликовна Голухова, академик, она была заместителем (директора), человек центра, очень давно работает», - сказал заведующий научно-консультативным отделением центра Сергей Никонов.

Бокерия руководил центром имени Бакулева с 1994 года.