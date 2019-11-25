РИАМО – 25 ноя. В городском округе Клин 1 декабря пройдет открытие проекта «Зима в Клину», гостей мероприятия порадует концерт мексиканского ансамбля маримб Manglares de Centla, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Мероприятие (открытие проекта – ред.) пройдет в Клинском и Высоковском городских парках культуры и отдыха. В Клинской детской школе искусств имени П.И.Чайковского в 17:30 состоится концерт мексиканского ансамбля маримб Manglares de Centla ( Манглярэс де Сентла)», – говорится в сообщении.

Ансамбль был основан в 2012 году и в течение нескольких лет подряд занимал первое место в национальном конкурсе маримб в Мексике, а позже входил в состав национального оркестра и хора традиционной музыки. Концерт стал возможным благодаря сотрудничеству администрации городского округа Клин с фондом международных культурных связей.

Концерты этой музыкальной группы проходят на самых важных сценах Мексики, а также в программах международных фестивалей Китая, Литвы, Коста-Рики, Греции, Люксембурга, Колумбии, Португалии, Бразилии, Дании, Чили, Австралии, Испании, США, Гватемалы и Перу.

Вход на концерт свободный.

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