РИАМО - 25 ноя. На конкурс экологических проектов поступило более 100 заявок более чем из 30 округов Московской области, победителями стали 17 проектов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Подмосковья.

«Ярмарка экологических проектов» — инициатива, призванная привлечь как можно больше идей и проектов, направленных на улучшение экологической ситуации, повышение качества жизни не только в Московской области, но и в других регионах России», - сказал председатель Российского экологического общества Рашид Исмаилов.

Он добавил, что главным критерием оценки проектов была их реалистичность и возможность осуществления. Правительству Московской области и руководителям муниципалитетов будет направлена просьба способствовать их реализации.

Уже подведены итоги конкурса экологических проектов, направленных на поддержку инновационных решений в сфере экологии. Всего на конкурс поступило более 100 заявок более чем из 30 округов Московской области. Для полуфинала было рекомендовано 35 проектов, из которых экспертный совет выбрал 17 победителей и трех призеров.

Самой конкурентной по качеству заявок и многочисленной по числу победителей в этом году стала номинация «Экопросвещение и волонтерство» - четыре победителя и один призер. В топ номинаций попали «Будущее экологии» - проекты детей до 18 лет - и «Здоровый город - технологии, направленные на улучшение окружающей среды» - шесть победителей.

В номинации «Здоровый город - технологии, направленные на улучшение окружающей среды» представил свой проект самый старший участник конкурса в возрасте 59 лет.

Городской округ Мытищи в этом году стал самым активным муниципалитетом Московской области по подаче заявок на конкурс. Многие участники смогут по итогам конкурса предложить представителям бизнес-сообщества новые востребованные подходы решения проблем в сфере экологии и в последующем реализовать их.

Победители уже определены, их имена будут названы на ярмарке экологических проектов 27 ноября в Сколкове Одинцовского округа по адресу: улица Новая, 100.