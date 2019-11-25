РИАМО – 25 ноя. На форуме «ПроеКТОрия» компания «Герофарм» предложила школьникам разработать молекулу уникального инсулина, который обеспечит полноценную жизнь больным диабетом людям, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сейчас существует большое количество препаратов инсулина: мы уже не боремся за жизнь больных, как это было лет 30 назад. Но мы боремся за качество жизни этих людей», - сказал эксперт компании «Герофарм» Роман Драй.

Школьники перед началом работы узнали у больных диабетом, что у них вызывает сложности. Так, инсулинозависимые вынуждены делать по четыре-шесть инъекций ежедневно – это не только болезненно, но и чревато социальными проблемами. Кроме того, прежде чем съесть блюдо, человек должен выяснить уровень глюкозы в организме и определить, сколько белков, жиров и углеводов в еде. После инъекции нужно подождать еще 15-20 минут.

«Ребята сейчас разрабатывают инсулин, который будет лишен этих неудобств. Наша команда уже разработала методом биоинжиниринга молекулу, которая состоит из нескольких частей, а также механизм, как именно эту молекулу будут выводить. Описали доклинические и клинические исследования - весь алгоритм действий. Они взяли нашу программу, забили туда аминокислотную последовательность, получили первичную и вторичную структуры», - рассказал Драй.

Всероссийский форум профессиональной навигации «ПроеКТОрия» проходит в Ярославле с 22 по 26 ноября.