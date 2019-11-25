РИАМО - 25 ноя. До конца февраля 2020 года в Московской области планируется заключить порядка 300 контрактов на покупку жилья для расселения жителей из аварийных домов, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

В ведомстве состоялось селекторное совещание по вопросам выполнения планов-графиков завершения реализации этапа 2019-2020 годов по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области. В нем приняли участие представители управлений, отвечающих за реализацию программ переселения, администраций городских округов Егорьевск, Кашира, Подольск, Серебряные Пруды и Коломенский.

«Мероприятия по заключению контрактов этапа 2019-2020 годов должны быть полностью завершены до конца февраля 2020 года», - подчеркнул министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

До конца февраля 2020 года должны быть заключены почти 300 контрактов на приобретение жилья и более 70 соглашений о выкупной стоимости.