РИАМО – 25 ноя. Инспекторы эконадзора проверили по сообщениям жителей производственную площадку компании «Пантеон» в Дубне, где ранее сжигались отходы, в том числе и медицинские, сейчас такие работы не проводятся, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

По этому поводу в Минэкологии поступало множество жалоб жителей, было проведено несколько рейдов. По соглашению между ведомством, администрацией городского округа и собственником предприятия, утилизация отходов была приостановлена, а оборудование опечатано.

«Мы держим ситуацию на контроле. Дело в том, что термическому оборудованию периодически требуется так называемый прожиг – некоторое время работы на холостом ходу, иначе оно придет в негодность. Собственник предоставил нам график прожигов, на каждом из них обязательно присутствуют представители Минэкологии, общественники, ведется видеосъемка», – отметил замминистра экологии и природопользования региона Вадим Воронцов.

Он подчеркнул, что после остановки оборудования на производственной площадке оно вновь пломбируется.

Ранее утилизацией отходов на данной площадке занималась компания «СИС-Натуральные ресурсы». После банкротства предприятия участок был выкуплен новым собственником, который намеревался увеличить объемы утилизации отходов. Однако жалобы жителей продолжались, и работа предприятия была остановлена, а термическое оборудование опломбировано.

После этого в Минэкологии еще раз обращались жители, жаловавшиеся на дым, идущий якобы с территории предприятия. Инспекторы эконадзора выехали на место и установили, что коммунальщики на соседнем участке незаконно сжигали порубочные остатки. Минэкологии привлекло к административной ответственности руководство муниципального учреждения «Благоустройство», после чего сжигание прекратилось.