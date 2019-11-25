РИАМО - 25 ноя. В рамках ежегодной Международной премии Lady Universe - 2019 в столице 15 декабря пройдут конкурсы «Леди России - 2019» и «Миссис Московия - 2019», на мероприятии наградят знаменитостей за активную благотворительную деятельность, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Мероприятие состоится 15 декабря в концертном зале Soulfullloft по адресу: город Москва, улица проезд завода Серп и Молот, дом 5, строение 1А.

«В рамках конкурса фонд материнства и детства «Московия» в разрезе с акцией «Алое сердце» ежегодно награждает многих медийных звезд-леди, а также джентльменов», - говорится в сообщении.

На конкурсе будут присутствовать и награждаться звезды за активную благотворительную деятельность.

Такие мероприятия традиционно проходят с 2011 года и созданы исключительно для состоявшихся леди в социальной жизни. Все условия конкурса направлены на привлечение женщин с достижениями в области семьи, бизнеса, учебы, спорта, политики, культуры и общественной жизни.