РИАМО - 25 ноя. В столичном саду «Эрмитаж» 27 ноября откроется сезон катания на коньках для участников проекта «Московское долголетие», также в этом сезоне для пожилых москвичей впервые заработают секции по зимним видам спорта, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Приглашаю участников проекта «Московское долголетие» в сад «Эрмитаж» в эту среду. Будет открытие сезона катания на коньках. Профессиональные фигуристы и тренеры покажут базовые элементы. Приходите сами, приводите детей и внуков», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что в этом сезоне для участников проекта впервые заработают секции по зимним видам спорта. Бесплатные тренировки по катанию на коньках будут проходить в 17 парках, лыжные – в 14 парках. Коньки и лыжи можно будет взять напрокат.

Проект «Московское долголетие» реализуется в столице уже больше года. Он позволяет горожанам старшего поколения получать новые знания, осваивать новые виды активностей, а также находить друзей и единомышленников.