РИАМО – 25 ноя. Специалисты предупреждают жителей Подмосковья, что подкармливать перелетных птиц опасно, так как они могут остаться на зимовку в регионе и погибнуть от холодов, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Участились обращения в Минэкологии жителей региона, которые сообщают об аномальном, по их мнению, поведении перелетных птиц. Так, жители Павловского Посада наблюдали белого аиста, который уже несколько дней держится одного и того же места. Люди пытались его подманить, чтобы осмотреть на предмет заболевания или накормить.

«Орнитологи предупреждают: ни в коем случае нельзя пытаться приблизиться к аистам, поскольку эти птицы подвержены стрессам. Если же начать подкармливать перелетную птицу, она может не улететь и остаться в месте внезапно появившейся кормовой базы, пока не погибнет от зимних холодов», – говорится в сообщении.

Причины задержки отлета у птиц могут быть разными, обусловленными как внешними факторами (погодные тенденции и тому подобное), так и состоянием самой особи. В любом случае необходимо оставить птицу в покое.

Белый аист занесен в Красную книгу Московской области под категорией 5 (восстанавливающийся вид). В последние годы популяция этой красивой птицы заметно возросла и, по подсчетам орнитологов, сейчас в Подмосковье постоянно гнездятся около 200 пар.

Аисты обитают в основном в северных и западных районах области. Места обитания этих птиц зафиксированы при обследовании ООПТ «Аринкинский», «Леса Борисовского лесничества», «Вейна», «Красностанское Москворечье», «Журавлиная родина» и ряда других территорий.

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