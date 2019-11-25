РИАМО – 25 ноя. В VI Международном агропромышленном молочном форуме, который откроется 26 октября в доме правительства Московской области, примут участие свыше одной тысячи российских и зарубежных компаний, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Участие в форуме примут компании из России, Аргентины, Австрии, Беларуси, Венесуэлы, Ганы, Германии, Египта и других стран.

«В рамках форума предстоит обсудить место российской молочной отрасли на мировом рынке, пути повышения эффективности и конкурентоспособности отечественных производств. На мероприятии также рассмотрят передовые практики ведения молочного животноводства в различных регионах России и зарубежных странах», – сказал заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов.

Он уточнил, что на мероприятии планируется подписание более 10 контрактов, общая сумма инвестиций по которым может превысить 11 миллиардов рублей.

VI Международный молочный форум будет проходить 26 и 27 ноября. Его организатором выступает правительство Московской области при поддержке министерства сельского хозяйства РФ.

«На протяжении многих лет Московская область является одним из наиболее активных участников молочного форума. Вот и в этом году на стенде Подмосковья будут представлены около 30 самых лучших производителей вместе с сыроварами-победителями конкурса во Франции. Всего в мероприятии примут участие порядка 300 компаний региона», – отметил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин.

На мероприятии состоится традиционная выставка отечественных и зарубежных компаний. Участники смогут впервые попробовать молочные продукты в режиме «умной дегустации» – искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории.

На выставке можно будет увидеть технологический процесс производства молочной продукции с помощью трансляции с нового животноводческого комплекса и самое современное промышленное оборудование.