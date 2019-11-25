РИАМО - 25 ноя. Пресненский суд столицы арестовал заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную до 20 января, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Пресненским районным судом города Москвы избрана мера пресечения в отношении Голосной Ирины Геннадьевны в виде заключения под стражу до 20 января 2020 года», - сказал собеседник агентства.

Как сообщили СМИ, Голосную подозревают в махинациях с налогами в пивной отрасли.

Ранее Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест временно исполняющего обязанности начальника управления Росалкогольрегулирования по ЦФО Сергея Пальцева, которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.