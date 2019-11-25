РИАМО – 25 ноя. Врачи детской больницы имени З.А. Башляевой в столице спасли семилетнего мальчика, проглотившего плоскую батарейку, инородное тело вовремя извлекли, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

После того, как семилетний мальчик из Подмосковья проглотил плоскую батарейку, родители обратились в районную больницу, где специалисты выполнили обследование и выявили наличие в пищеводе батарейки, которая не проходила естественным путем. Ребенку требовалась спецпомощь. Вертолетом столичного центра экстренной медицинской помощи мальчик был доставлен в детскую городскую клиническую больницу имени З.А. Башляевой.

«Батарейка относится к агрессивному химическому инородному телу, при попадании в желудочно-кишечный тракт срабатывают три механизма повреждения слизистой оболочки: давление на стенку, ожог слизистой химическим электролитом батарейки, ожог под воздействием тока неразряженной батарейки», – сказала заведующая эндоскопическим отделением больницы Анастасия Кошурникова.

При эндоскопическом исследовании под наркозом врачи выявили батарейку в желудке, где в месте локализации предмета были видны множественные эрозии слизистой оболочки желудка. Инородное тело было вовремя и успешно извлечено.

«После извлечения батарейки назначена консервативная противовоспалительная терапия с положительным эффектом. При длительном нахождении батарейки в органах желудочно-кишечного тракта – более двух суток – повышается риск глубокого повреждения слизистой оболочки, перфорации», – отметила Кошурникова.

Она добавила, что при проглатывании инородного тела не следует давать ребенку пищу и воду, необходимо срочно вызвать скорую помощь. Нельзя самостоятельно извлекать инородные тела из ротоглотки различными предметами.

Главный врач детской больницы имени Башляевой Исмаил Османов советует родителям обращать внимание на жалобы и поведение ребенка. Например, в момент проглатывания инородного тела у детей дошкольного возраста преобладает испуг, который может выражаться в плаче или беспокойных движениях.