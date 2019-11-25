РИАМО - 25 ноя. Главнокомандующий Сухопутными войсками, генерал армии Олег Салюков отметил, что первые испытания опытно-войсковой эксплуатации российского робототехнического комплекса пройдут в 2020 году, сообщает Федеральное агентство новостей.

Салюков уточнил, что робот «Кунгас», созданный для российской армии, уже успешно прошел государственные испытания. Комплекс включает в себя пункт управления и четыре платформы.

«В 2020 году будет проведена их опытно-войсковая эксплуатация. В 2020 году будут проводиться опытно-конструкторские работы по созданию робототехнического комплекса тяжелого и среднего классов «Штурм» и «Соратник», - сказал Салюков.

Кроме того, в следующем году пройдут стрелковые испытания для боевого робота «Маркер».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин отметил, что в армии роботы нужны для уменьшения потерь личного состава.