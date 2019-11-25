РИАМО - 25 ноя. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан принять участие в голосовании по благоустройству дворов, которое проводится в проекте «Активный гражданин».

Он отметил, что в столичной программе «Мой район» ключевое место занимают дворы. Там малыши играют в песочницах, катаются на горках, подростки занимаются спортом, общаются, бабушки традиционно сидят на лавочках.

«В общем двор - это важно. От того, как он обустроен, зависит, как ты чувствуешь себя в городе. Расскажите на «Активном гражданине»: как вы хотите его обустроить? Чего не хватает во дворе: площадок, парковки, зелени? Если все устраивает, но нужен косметический ремонт - тоже пишите https://ag.mos.ru/poll/6591», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на сайте проекта, по итогам голосования будут составлены планы работ на следующий год.