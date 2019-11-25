РИАМО – 25 ноя. Родители в подмосковном Ступине назвали свою новорожденную дочь Принцессой, говорится в сообщении пресс-службы ГУ ЗАГС Московской области.

«На удаленном рабочем месте Ступинского отдела ЗАГС в Ступинском родильном доме зарегистрировано рождение девочки, которую родители нарекли необычным именем. В подмосковном городке появилась маленькая Принцесса», – говорится в сообщении.

Сотрудники ЗАГС пожелали малышке расти здоровой и счастливой, радовать своих родных и близких успехами и достижениями.

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