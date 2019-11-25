РИАМО - 25 ноя. Мальчик Матвей стал 10-тысячным ребенком, рожденным в Наро-Фоминском перинатальном центре, он появился на свет в понедельник в 12:50, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вес новорожденного составляет 3550 граммов, рост – 54 сантиметра. Родители мальчика - жители Наро-Фоминска. Роды принимала главный врач Наро-Фоминского перинатального центра Людмила Кещьян.

«Юбилейный» для Наро-Фоминска и всей Московской области ребенок, стал вторым ребенком в семье. Старшая сестра, которая пять лет назад также родилась в Наро-Фоминске, познакомилась с братиком прямо в родильном зале», - говорится в сообщении.

Заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева отметила, что губернаторская программа создания перинатальных центров и реформирования системы родовспоможения в Подмосковье стартовала в 2014 году. Наро-Фоминский перинатальный центр стал первым, число рожденных детей в котором достигло 10 тысяч.

«Благодаря созданию системы родовспоможения в Московской области нам удалось существенно снизить показатели младенческой смертности. Современное высокотехнологичное оборудование также позволяет выхаживать детей, родившихся раньше срока, в том числе – с экстремально низкой массой тела», - добавила Лазарева.

Наро-Фоминский перинатальный центр принял первых пациенток 30 июня 2017 года. На сегодня он является крупным многопрофильным медучреждением, обслуживающим городские округа Наро-Фоминский, Можайский, Рузский, Лотошино, Одинцовский, Истра, Волоколамский, Шаховская.

В центре оказывают высокотехнологичную стационарную, консультативно-диагностическую, акушерскую и неонатальную помощь в составе реанимационных бригад, скорой и неотложной медицинской помощи.

В год открытия в перинатальном центре родилось 1443 ребенка (1418 родов). В 2018 году – 4434 ребенка (4358 родов).