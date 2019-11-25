РИАМО - 25 ноя. На V Национальном чемпионате профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» команда Московской области завоевала 10 золотых, семь серебряных и 13 бронзовых медалей, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования региона.

«В общем командном зачете Подмосковье занимает третье место. Среди победителей и призеров 12 школьников, семь студентов, 11 специалистов. В этом году подмосковная команда втрое увеличила количество медалей на чемпионате», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она отметила, что соревнования проходили 20-22 ноября в Москве. Подмосковную команду представляли 88 человек, среди них 33 школьника, 39 студентов и 16 специалистов.

«Подмосковные ребята соревновались в 57 профессиональных компетенциях и показали очень достойные результаты – мы существенно увеличили количество медалей. Наши участники заняли призовые места в 19 компетенциях», – добавила Каклюгина.

Она также поздравила победителей и призеров чемпионата, поблагодарила их за отличную работу и пожелала новых свершений и профессионального роста.