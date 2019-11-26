РИАМО - 26 ноя. В музее «Новый Иерусалим» во вторник в 15:00 пройдет встреча с куратором выставки «Шагал: между небом и землей», экспертом в комитете Марка Шагала в Париже, заслуженным работником культуры РФ Екатериной Селезневой, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Селезнева расскажет о выставке «Шагал: между небом и землей», которая является уникальным проектом. Также она проинформирует о ключевых экспонатах и ответит на вопросы.

«Шагаловские персонажи просто наделены даром летать подобно птицам или ангелам. Они бывают легки, как счастливая любовь, невесомы, как мечта, устремлены в небеса, как воздушный шар. Небо для них — такая же среда обитания, как земля. Шагала, а вместе с ним и нас, любовь переносит в другие миры, в далекие и близкие города», - сказала Селезнева.

Шагал утверждал, что «родился между небом и землей» и постоянно пребывал в этом «промежуточном» пространстве, понимая свое существование в искусстве и жизни, как бытие в особом измерении.

Для Шагала не существовало дистанции между видимым и воображаемым, между предметом и символом, между конкретным и абстрактным, поэтому созданный Шагалом собственный мир по-шекспировски театрален, хотя многие его современники стремились избегать в своем творчестве и повествовательности, и театральности.

В театре Шагала играют «сцены земные» и «сцены небесные», а «пьесами» становятся молитвы и притчи, стихи и песни, сказки и сны, и иные повествования, созвучные размышлениям художника.

Тексты этих произведений написаны изобретенной Шагалом полифоничной живописной азбукой, которая делает его одним из самых известных модернистов ХХ века.