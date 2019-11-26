РИАМО - 26 ноя. VI Международный агропромышленный молочный форум пройдет на площадке дома правительства Московской области 26 и 27 ноября, региональные власти организуют его при поддержке министерства сельского хозяйства РФ, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

Форум является ключевым профильным мероприятием. На нем обсудят проблемы отрасли, презентуют инвестиционные проект Московской области. Кроме того, форум послужит развитию международных связей.

«В этом году предметом обсуждения, прежде всего, станет стратегия развития отрасли и перспективы экспорта продукции на мировые рынки. Экспертному сообществу и лидерам отрасли предстоит обсудить сдерживающие этот процесс факторы и найти способы помочь производителям», – заявил заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

На мероприятии затронут и другие темы: от вопросов маркетинга до проблем племенного животноводства. Речь зайдет также о господдержке и регулировании рынка, об условиях выхода российского производителя на международный рынок.

«Форум посетят представители российских органов власти, отраслевых союзов, производители и переработчики молочной продукции, зарубежные эксперты. Участники обсудят ключевые вопросы развития агропромышленного комплекса, экспорта молочных продуктов, смогут донести свое мнение до коллег и регуляторов, получить консультацию специалистов», – уточняется в сообщении.

В рамках форума пройдет отраслевая выставка, на которой будет представлена как российская, так и зарубежная продукция.

При этом будет организована «умная дегустация» – искусственный интеллект будет определять эмоции и реальные предпочтения аудитории.

Помимо этого, на выставке пройдет прямая трансляция с завода, которая позволит увидеть технологический процесс производства молочной продукции.

Порядка 300 подмосковных компаний примут участие в форуме. В самом начале мероприятия министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин представит высоким гостям форума продукцию подмосковных компаний молочной отрасли и достижения агропромышленного комплекса.

Традиционно форум станет площадкой для заключения инвестиционных соглашений. Только в прошлом году на мероприятии было подписано 14 соглашений на 7 миллиардов рублей. Тогда мероприятия посетили 3 тысячи участников из 35 стран, а в выставке поучаствовали более 30 компаний.