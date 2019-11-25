РИАМО - 25 ноя. В подмосковном Воскресенске на базе молодежного центра «Олимпиец» в рамках проекта воскресенского молодежного медиацентра прошел первый открытый образовательный семинар «Школа ТV», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Для подрастающего поколения будущих журналистов из разных городов юго-востока Подмосковья опытные журналисты провели мастер-классы. Они поделились своими профессиональными секретами.

«Журналист, ведущий новостей Первого канала Сергей Тугушев дал мастер-класс на тему «Психология прямого эфира». Ребята получили практические советы о том, как справиться с волнением во время прямого эфира, наладить контакт со своими эмоциями», — говорится в сообщении.

Воскресенец, хоккейный комментатор и эксперт-аналитик федерального телевизионного холдинга «Матч ТВ» и телеканала «КХЛ-ТВ» Артем Божко провел интенсив по спортивной журналистике.

Каждый смог получить автограф и сфотографироваться со своими кумирами. Семинар закончился награждением участников дипломами. Тугушев также вручил знаки отличия «За активную гражданскую позицию» сотрудникам «Олимпийца» и молодежного медиацентра «Воскресенск».