РИАМО - 25 ноя. Концерт «Навстречу мечте» образцового коллектива студии цирковой гимнастики «Грация» состоялся во Дворце культуры «Химик» имени Н.И. Докторова в подмосковном Воскресенске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Это была не просто концертная программа, а своеобразный творческий экзамен – подтверждение почетного звания «Образцовый» коллектива под руководством Наталии Учеваткиной и Владислава Голобородько. В переполненном зале среди почитателей студии цирковой гимнастики и члены комиссии - профессионалы из Москвы, Коломны и Лосино-Петровского», — говорится в сообщении.

В программе концерта были как полюбившиеся многим номера, так и новые композиции. Украсила концерт своим голосом солистка эстрадного ансамбля «Белые крылья» Алиса Дурманова.

После обсуждения программы члены экспертной комиссии министерства культуры Московской области единогласно подтвердили студии цирковой гимнастики «Грация» звание «Образцовый».

«Пока есть такие коллективы, как студия цирковой гимнастики «Грация», российское цирковое искусство будет жить и процветать», — отметила председатель комиссии – ведущий специалист кафедры цирковой гимнастики Государственного училища циркового и эстрадного искусства имени М.Н. Румянцева (Карандаша) Лариса Страдомскене.