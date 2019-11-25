РИАМО - 25 ноя. В Щелкове прошло торжественное мероприятие, посвященное началу строительства производства космических аппаратов для ПАО «Газпром» и других заказчиков, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«На мероприятии также было подписано соглашение между АО «Газпром космические системы» и ГК «Роскосмос» об основных принципах участия в проекте СПКА», - говорится в сообщении.

В церемонии торжественной установки первой сваи в основание будущего предприятия приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, первый заместитель генерального директора по развитию орбитальной группировки и перспективным проектам ГК «Роскосмос» Юрий Урличич, заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Это предприятие сможет собирать четыре крупных космических аппарата или 100 малых спутников ежегодно. Запуск нового завода запланирован на третий квартал 2022 года, а первый спутник может быть выпущен уже в 2023 году. Объем инвестиций в проект оценивается в 14 миллиардов рублей, а на заводе будет создано 180 новых рабочих мест.

«Московская область является одним из российских лидеров в сфере инновационного развития. В регионе около 100 тысяч человек работает в сфере технологий и инноваций. 40 тысяч работают на предприятиях, связанных с космической промышленностью», - отметил Хромов.

Он добавил, что новый завод позволит увеличить число высокооплачиваемых специалистов, занятых в этой отрасли.

На предприятии будут производиться спутники, которые смогут составить конкуренцию иностранным аналогам и позволить российской космической промышленности предоставлять высококачественные спутниковые услуги в том числе и на международных рынках.