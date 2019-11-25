РИАМО - 25 ноя. Умер актер Театра на Таганке, заслуженный артист России Виктор Семенов, театр выразил свои соболезнования друзьям и семье артиста, сообщается на сайте театра.

«Семенов снялся более чем в 19 фильмах, начиная с 1961 года. В Театре на Таганке был задействован в спектаклях: «Добрый человек из Сезуана», «Мастер и Маргарита», «Гамлет», «Калека с Инишмана» и многих других», — говорится в сообщении.

Дата и время прощания с Семеновым будут объявлены дополнительно.