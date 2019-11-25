РИАМО - 25 ноя. Четырнадцатые Молодежные Дельфийские игры государств-участников СНГ закрылись в Подмосковье, призеров и участников поздравили заместитель председателя правительства России Ольга Голодец и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Хочу поблагодарить, что нам доверили проводить Дельфийские игры в Подмосковье. Действительно, команда большая, представительная. Ребят мы очень любим, ценим, они достойно выступили. Но я хочу поприветствовать и поздравить всех лауреатов. Мы привыкли, что проводятся соревнования <...> в спорте, а здесь творческие люди, которые добились уже заметных успехов в музыке, культуре, в разных ее ипостасях», - сказал Воробьев.

В свою очередь Голодец поблагодарила главу региона за качественное проведение игр.

«Дельфийские игры - это мероприятия, которые завоевали уже сердца участников и зрителей. Они легко набирают полные залы, где бы они ни проводились. Они учат ребят общаться, позволяют быть друзьями в таком большом пространстве. В этом году игры удались. Я хочу лично поблагодарить Андрея Юрьевича Воробьева, потому что игры прошли на высочайшем уровне. Для ребят были созданы все условия и для общения, и, что самое важное, для открытого, честного конкурса», - рассказала Голодец журналистам.

В понедельник в Красногорске прошло торжественное закрытие четырнадцатых Молодежных Дельфийских игр государств-участников СНГ. Они проводятся в соответствии с решениями Совета глав правительств Содружества Независимых Государств от 29 мая 2015 года «Об основных мероприятиях сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств в области культуры на 2016-2020 годы».

Соревнования в рамках Дельфийских игр проходили по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. В числе жюри и гостей соревнований — более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

В Молодежных Дельфийских играх принимали участие около 500 представителей из 10 стран СНГ.