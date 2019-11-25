РИАМО - 25 ноя. В Аптекарском переулке и на улице Бауманской в столице, где произошел пожар в доме, восстановили ранее ограниченное движение транспорта, сообщается в Twitter-аккаунте центра организации дорожного движения Москвы.

Пожарные в понедельник потушили загоревшееся трехэтажное административное здание по адресу: улица Бауманская, дом 56/17, строение 1. В Аптекарском переулке и на улице Бауманской ограничивали движение транспорта из-за работы пожарной техники.

«Движение восстановлено», - говорится в сообщении.