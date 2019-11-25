РИАМО - 25 ноя. Официальное открытие храмового комплекса, в состав которого вошел новый храм Михаила Архангела, прошло в деревне Бушарино Одинцовского округа, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

Храм Михаила Архангела стал одной из православных жемчужин и достопримечательностей Одинцовского городского округа.

«Первый камень в основание храма был заложен не так давно - в 2003 году. С тех пор храмовый комплекс прирос крестильной часовней», - говорится в сообщении.

Потом появился дом-притча с воскресной школой, а теперь и еще один знаковый собор - Казанский храм с устроением нижнего храма в честь преподобных Германа, Зосимы и Савватия Соловецких.

Добраться до храмового комплекса можно от Звенигорода, проехав 20 остановок на автобусе до деревни Бушарино.

Также в Звенигороде можно посетить Звенигородский городок и Успенский собор, Звенигородский историко-архитектурный и художественный музей, Саввино-Сторожевский монастырь, музей «Назад в СССР», дом-музей Михаила Пришвина и музей «Русского десерта».