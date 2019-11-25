РИАМО - 25 ноя. Косяковский сельский дом культуры городского округа Воскресенск заметно преобразился после масштабного капитального ремонта, сейчас в нем работают 16 клубных формирований, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Он (ремонт – ред.) начался в 2016 году с замены кровли. За три года были полностью переоборудованы системы отопления, электроснабжения и вентиляции. Обновлены внутренние помещения и фасад здания, переоснащена сцена. Всего на проведение ремонтных работ из бюджета сельского поселения Фединское было затрачено 13,9 миллиона рублей», - говорится в сообщении.

В честь долгожданного события состоялся большой праздничный концерт с участием воскресенских творческих коллективов. В фойе были представлены достижения самодеятельных артистов – кубки, статуэтки, грамоты, работала выставка работ прикладного творчества мастериц села и изокружков «Палитра» и Art-Master.

Незабываемым подарком для жителей и гостей праздника стало выступление московского творческого коллектива «Энершоу».

В доме культуры работают 16 клубных формирований, в которых с удовольствием занимаются свыше 200 человек.