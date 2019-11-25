РИАМО - 25 ноя. В связи с повышением риска происшествий на водоемах из-за образования льда около 350 спасателей и активистов уже начали патрулировать водные объекты Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Зимой под лед могут провалиться как люди, так и техника.

«Зимний период, как и летний, можно назвать сложным периодом для всех структур, задачами которых является обеспечение безопасности на воде. Именно летом и зимой отмечается наиболее интенсивное использование жителями и гостями столицы водоемов города для активного отдыха и рыбалки», - говорится в сообщении.

Основная причина гибели людей на водных объектах зимой – выход на лед водоемов в запрещенных для выхода местах.

Патрульные группы инспекторов ГИМС, спасателей и добровольцев проводят профилактическую работу с населением, раздают отдыхающим на маршрутах своего патрулирования памятки по правилам безопасного поведения на водных объектах в зимний период.

Особенное внимание уделяется недопущению нахождения детей у водоемов без взрослых. Только в прошлом году в зимний период в ходе патрулирований было выявлено более 1,8 тысячи детей в возрасте до 14 лет, которые находились на водоемах без присмотра взрослых.

Также завершили подготовку пожарно-спасательных подразделений к спасательным работам зимой. Все пожарно-спасательные расчеты в Москве оснащены первичными средствами спасения людей на воде как в летний, так и в зимний периоды, а также индивидуальными средствами защиты самих спасателей.

Зимой сложнее спасти человека, чем летом. Для спасения из ледовой полыньи умения плавать недостаточно. Пострадавшему тяжело удерживаться на воде, намокшая зимняя одежда тянет на дно. Даже если удается держаться на плаву, через 15-20 минут наступают переохлаждение и гибель. Самостоятельно выбраться на лед трудно даже физически подготовленному человеку. Лед ломается, крошится, и человек вновь оказывается в воде.

Главное управление МЧС России по Москве рекомендует не выходить на тонкий лед. Для безопасного передвижения в одиночку толщина льда должна быть 10- 12 сантиметров.

Для массового выхода на лед, например, для катания на коньках толщина должна быть не меньше 25 сантиметров. Нужно помнить, что проверять толщину льда самостоятельно и прыгать на поверхности льда опасно. Нельзя переходить водоем по льду в запрещенных местах и оставлять детей без присмотра.