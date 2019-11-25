РИАМО (БАЛАШИХА) – 25 ноя. Строительство трехэтажного детского сада на 110 мест в микрорайоне Авиаторов Балашихи завершат в 2020 году, до конца текущего года приступят к отделке фасада, монтажу кровли и вентиляции, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

В понедельник депутат Государственной думы РФ Максим Сураев в ходе выездного совещания на объекте проверил ход выполнения строительных работ и пообщался с руководством подрядной организации.

«Детский сад в микрорайоне Авиаторов нужен и востребован. <…> На выходе это будет современный хороший детсад с актовыми залами и детскими площадками», – сказал Сураев.

Сдать объект планируется в 2020 году. Новый трехэтажный детский сад рассчитан на 5 групп – 110 детей. Его площадь составляет около 3 тысяч квадратных метров. В трехэтажном здании будет свой тепловой пункт.

Директор по строительству подрядной организации Иван Джиоев рассказал, что уже выполнены работы по нулевому циклу, на территории проложены наружные инженерные сети.

«На этой неделе продолжим работы за территорией и подключим детский сад к городской канализации. Кроме того, начинаем делать перекрытия. До конца 2019 года полностью построим коробку детского сада и смонтируем наружные сети. Затем приступим к отделке фасада, монтажу кровли и вентиляции», – пояснил Джиоев.

На объекте ведутся монолитные работы, в которых задействовано около 30 человек.

Детский сад строится по губернаторской программе «Образование Подмосковья». На его возведение из регионального и муниципального бюджетов выделено 135 миллионов рублей.