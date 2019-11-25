РИАМО - 25 ноя. В ходе расследования уголовного дела по факту оставления младенца в опасности на одной из улиц Раменского округа Подмосковья установлена личность его биологической матери, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК России по Московской области.

Малышку, завернутую в плед, обнаружили на улице в поселке Дружба. О брошенном в кустах ребенке сообщила в полицию местная жительница. Младенца оперативно доставили в городскую больницу. По словам детского омбудсмена Подмосковья Ксении Мишоновой, девочка не успела обморозиться и даже переохладиться.

«Женщина (мать – ред.) сама пришла в правоохранительные органы и сообщила, что 24 ноября 2019 года оставила свою дочь, которой нет еще и месяца, под присмотр знакомой женщине, проживающей в соседнем доме. О дальнейших обстоятельствах произошедшего матери девочки ничего не известно», - говорится в сообщении.

Сейчас следствие проверяет первоначальные показания матери ребенка. Устанавливается возможное местонахождение знакомой, которой, по словам матери, была передана девочка.