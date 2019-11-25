РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В понедельник вечером автомобиль задел тросовое ограждение на улице Орджоникидзе в Подольске и перевернулся на бок, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец ДТП.

Инцидент произошел в понедельник вечером на улице Орджоникидзе недалеко от центральных проходных «ЗиО-Подольск».

«Автомобиль задел тросовое ограждение и перевернулся на бок. Вероятнее всего, водитель отвлекся», – сказал очевидец.

На видео, предоставленном свидетелем аварии, видно, как перевернутый автомобиль помогают опустить на колеса сотрудники ГИБДД и другие участники дорожного движения. Машины скорой помощи на месте ДТП нет.