РИАМО - 25 ноя. С начала ноября, когда на Сиреневой аллее ВДНХ открылся после реконструкции павильон «Макет Москвы», его посетило более 27 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

«Обновленный арт-объект на сегодняшний день увидели 27 124 человек. Гостями павильона стали школьники из более, чем 20 российских городов, а также туристы из Белоруссии, Индии, США, Испании и Боливии», - сказал руководитель департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Он добавил, что обновленный макет вызывает повышенное внимание у москвичей и гостей столицы. В ходе реконструкции его площадь увеличилась, и теперь здесь представлены точные копии 23 тысяч зданий, при этом их расположение в пространстве было выверено и теперь совпадает с реальным.

После реконструкции на макете появились более тысячи новых объектов. Кроме знаковых зданий, например, гостиницы «Украина» или Киевского вокзала, на макете можно увидеть Симонов монастырь, Андреевский мост, ДК «ЗИЛ» и другие здания.

По словам Левкина, макет был закрыт на реконструкцию с 1 октября по 1 ноября. После окончания всех работ площадь макета увеличилась с 368 до 429 квадратных метров. В ходе реконструкции была проведена профессиональная чистка макета. Его развернули на 180 градусов для улучшения обзора посетителями павильона с балкона, установили и подключили к общей системе подсветки.

Работа над новым макетом мегаполиса началась в 2012 году. Сейчас в павильоне демонстрируются четыре светотехнических шоу: «Мегаполис Москва», «Времена года», «Архитектурные стили Москвы» и «История Москвы». Их продолжительность составляет пять минут. Они показываются поочередно в начале каждого часа, начиная с 11:00.

Павильон «Макет Москвы» работает ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника. Посещение и все услуги в павильоне предоставляются бесплатно.