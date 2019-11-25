РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. Проживающую в микрорайоне Климовск Подольска труженицу тыла Анну Кузьминову поздравили с 90-летним юбилеем, ей вручили поздравительный адрес и подарки, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В понедельник, 25 ноября, начальник теруправления в микрорайоне Климовск Эмиль Акки и начальник Климовского управления социальной защиты населения Ольга Кузнецова поздравили с 90-летием труженицу тыла Анну Кузьминову. Имениннице были вручены поздравительный адрес от президента Российской Федерации, памятные подарки от правительства Московской области и администрации округа», – говорится в сообщении.

Кузьминова родилась в Тульской области. В годы Великой Отечественной войны трудилась в колхозе. В Климовск приехала в 50-х годах.