РИАМО - 25 ноя. Свыше 750 миллионов рублей инвестируют в строительство своих проектов два новых резидента особой экономической зоны «Дубна», они создадут 135 рабочих мест, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

«Направление, основанное на разработке композитных материалов, пополнит компания ООО «Мортех». Она планирует разрабатывать высокоскоростные плавательные аппараты из композитных материалов и выпускать корпуса лодок. Для этого на участке в 2,5 гектара будет построен завод площадью 13 тысяч квадратных метров, создано 45 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 418 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

ООО «Европейская Электротехника Дубна» планирует на основе инновационных технологий, продукции и материалов создавать на территории подмосковной ОЭЗ системы электрического обогрева и нефтегазовое оборудование. В создание собственного объекта площадью 5 тысяч квадратных метров будет вложено 335 миллионов рублей. На предприятии планируется создать 90 рабочих мест.

«Дубна в очередной раз подтверждает статус одной из главных точек развития высокотехнологичной промышленности в Московской области. <…> Все резиденты смогут воспользоваться широким спектром мер поддержки инвестиционных проектов, которые действуют в рамках особой экономической зоны», – отметил заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

Новые резиденты ОЭЗ «Дубна», планирующие строительство своих объектов, создадут 135 рабочих мест, а суммарный объем инвестиций в их проекты превысит 750 миллионов рублей.