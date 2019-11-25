РИАМО - 25 ноя. Компания CRCC из Китая выразила желание построить платное шоссе от Коммунарки и до поселка Яковлево в новой Москве, компания уже ведет переговоры с московским правительством, сообщает РИА Новости.

«Речь идет о трассе протяженностью примерно десять километров, которая пройдет мимо аэропорта Остафьево», - говорится в материале.

Эта автотрасса должна соединить Коммунарку с дорогой Троицк – Щербинка.

Китайская компания заинтересована в данном строительстве, так как шоссе пройдет через поля, которые могут быть застроены в ближайшем будущем.

В Китае China Railway Construction Corporation считается второй по размеру строительной компанией. Фирма работает над застройкой железнодорожной инфраструктуры в КНР. В столице эта компания возводит часть станций и перегонов Большой кольцевой линии и Коммунарской ветки метрополитена.