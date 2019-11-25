РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. По генплану городского округа Люберцы на месте Ухтомского завода планируется создать сквер, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

В понедельник Ружицкий провел прямой эфир на радио Люберецкого региона, в ходе которого ответил на вопросы жителей. Во время эфира жительница поинтересовалась, что будет с Ухтомским заводом.

«У нас есть непростая ситуация с заводом, собственник живет в Швейцарии. Сейчас идет судебный процесс, но по генплану на этом месте мы заложили сквер», – сказал Ружицкий.