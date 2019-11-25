РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В понедельник коммунальщики приступили к ремонту тротуара у многоквартирного дома №40 в поселке Дубровицы Подольска, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

«Сотрудники муниципального бюджетного учреждения «Подольский комбинат благоустройства» проводят большую работу по содержанию территории отдела «Дубровицкий». Вот и сейчас, в понедельник, 25 ноября, их силами ремонтируется тротуар у дома №40 на конечной остановке поселка Дубровицы», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что коммунальщиками также убираются улицы и дороги округа.