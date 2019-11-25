РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 25 ноя. Воспитанники клуба «Сакура» из подмосковных Люберец завоевали золото в I чемпионате мира по всестилевому карате, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В минувшие выходные, 23 и 24 ноября, спортсмены приняли участие в I чемпионате мира по всестилевому карате, первенстве мира IASKF и международном турнире IASKF.

«Наши спортсмены отлично выступили на соревнованиях международного уровня. Павел Клопов завоевал золото на международном турнире среди ветеранов, а Максим Гусев – на первенстве мира. Поздравляю каратистов с победой!» – сказал председатель спорткомитета администрации муниципалитета Владимир Сурков.

На соревнованиях Люберцы представила команда из восьми спортсменов клуба «Сакура». Всего в соревнованиях приняли участие более 1,5 тысячи человек из 36 стран мира.