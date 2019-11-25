РИАМО - 25 ноя. Опрос пассажиров на станциях Московских центральных диаметров, метро, по телефону и СМС показал, что около 80% опрошенных отмечают важность проекта МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

МЦД запустили 21 ноября. За четыре дня диаметры перевезли уже порядка 1,6 миллиона пассажиров.

«В эти выходные проводился опрос пассажиров на станциях МЦД и пересадочных станциях метро по телефону и посредством СМС – в опросе приняли участие более 4,5 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении.

В результате опроса 78% опрошенных оценили важность проекта на 4,2-4,6 балла из пяти возможных. 65% респондентов оценили работу диаметров в первые дни после запуска на четыре или пять баллов. Кроме того, 71% пассажиров отметил, что проблемы, возникшие при запуске диаметров, временные.

Также респонденты назвали ключевые преимущества МЦД - это наличие бесплатной пересадки на метро и МЦК (54%), удобные интервалы движения поездов (47%).

В ходе опроса пассажиры также заметили, что на диаметрах необходимо увеличить составность поездов (60%), тщательно наладить билетную систему и систему информирования о графике движения «Иволг».

Большая часть респондентов планируют и дальше пользоваться новой транспортной системой Московского региона, а 50% опрошенных по телефону уточнили, что МЦД лучше, чем тот вид общественного транспорта, которым они пользуются ежедневно.

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