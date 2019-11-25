Благотворное влияние банных процедур на организм человека известно с древних времен - в парной кровь циркулирует быстрее, из организма выводятся токсины, мышцы расслабляются, уходит усталость. Не случайно сегодня почти в каждом фитнес-клубе есть сауна. Однако, чтобы такой способ релаксации не обернулся неприятностями, новичку при посещении бани или сауны нужно соблюдать правила. Так, первое посещение парной должно длиться не более пяти-десяти минут, а заходить туда нужно в шапке из натуральных материалов. Подробнее о том, как правильно париться в бане, что взять с собой и сколько времени там можно находиться, смотрите в видеоролике РИАМО.