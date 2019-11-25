РИАМО - 25 ноя. Марафон по сбору продовольственной помощи для одиноких пенсионеров «Корзина доброты» пройдет в Москве 30 ноября, в результате которого около 7 тысяч малоимущих пенсионеров получат подарки на Новый год, говорится в сообщении пресс-службы благотворительного «Фонда продовольствия «Русь».

Волонтеры фонда совместно со студентами вузов, школьниками и активистами столичных общественных организаций соберут продукты длительного хранения во всех магазинах «Пятерочка» Москвы в пределах МКАД и отправят одиноким пенсионерам.

«С одной стороны, пенсионеры, которые выбирают между покупкой продуктов и покупкой лекарств, получают необходимую помощь, с другой стороны, жители мегаполиса могут реализовать свою потребность принести пользу нуждающимся, не отходя от кассы в магазине, что очень удобно и легко», - сказала президент «Фонда продовольствия «Русь» Юлия Назарова.

В ходе акции помощь получат около 7 тысяч малоимущих пенсионеров, проживающих в деревнях, селах и малых городах Московской, Владимирской, Калужской, Брянской, Тверской, Тульской, Орловской, Воронежской, Смоленской, Ярославской, Рязанской и Липецкой областей.

Все желающие смогут приобрести нескоропортящиеся продукты в ближайшем магазине «Пятерочка» в пределах МКАД и передать волонтерам «Фонда продовольствия «Русь» в день акции. Сбор пожертвований будет проходить с 10:00 до 18:00, затем собранные продукты будут доставлены на склад, где сформируют продовольственные наборы для отправки одиноким пенсионерам.

Фонд продовольствия «Русь» - это всероссийская благотворительная организация, первый в России «банк еды». Фонд практикует промышленный фудшеринг, спасая нераспроданные остатки продуктов и товаров первой необходимости от уничтожения и направляя их социально незащищенным категориям населения по всей стране в качестве помощи. Проект организован с использованием гранта президента России.