РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 25 ноя. В подмосковном Подольске планируют объединение до 2022 года Подольского городского центра социальной помощи семье и детям и Климовского центра социальной помощи семье и детям «Гармония» в рамках программы «Сетевой центр как комплексный подход к организации работы с семьями», сообщается на сайте администрации округа.

По словам директора Подольского городского центра социальной помощи семье и детям Ирины Анищенко, на 2020-2022 годы в округе предполагается развитие программы «Сетевой центр как комплексный подход к организации работы с семьями».

«Создание сетевого центра предполагает объединение двух центров помощи семье и детям для создания единой системы деятельности учреждения, направленной на повышение эффективности и качества предоставляемых социальных услуг. Кроме того, центр психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья будет более тесно сотрудничать с администрацией округа, службами социальной защиты, спортивными и досуговыми учреждениями, комитетом по образованию администрации», – сказала Анищенко.

Работа сетевого учреждения социальной помощи позволит с большей эффективностью и комплексно оказывать нуждающимся социально-психолого-педагогическую помощь.

Подольский городской центр социальной помощи семье и детям работает более 16 лет и является подведомственным учреждением Подольского управления социальной защиты населения. Его задачи – укрепление социального статуса семьи, защита и социальная поддержка детей, отдельных категорий граждан, нуждающихся в помощи. В настоящее время центр состоит из 3 отделений: отделения реабилитации детей-инвалидов и детей с ОВЗ, которое принимает до 50 человек в день; отделения помощи семье и детям, принимающего около 20 человек в день, и отделения участковой социальной службы, которое оказывает помощь 245 семьям.

В микрорайоне Климовск работает Климовский центр социальной помощи семье и детям «Гармония».